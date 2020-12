Agnès ROUBY

Bilingue anglais et bénéficiant d'une large expérience dans le domaine du contrôle de gestion et de la comptabilité, je suis devenue enseignante indépendante en anglais économique. J'exerce ce métier à l'Intec et à l'ENOES, écoles supérieures de gestion.



Bénéficiant d'une double formation d'ingénieurs en informatique, française, et de contrôleur de gestion, américaine, j'ai travaillé aux Etats-Unis et en France, chez WorldCare, Riva Hugin Sweda, Midas France en tant que responsable financier. J'ai également exercé le métier de consultante en organisation et systèmes d'information, chez Midas France et en cabinets de conseil.



Mes compétences :

Suivi de projet

Contrôleur de gestion

Comptabilité

GESTION

ORGANISATION

CADRAGE

PLAN D'AFFAIRES

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

BUSINESS PLAN

