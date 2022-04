Hbc HAINAUT BUSINESS CLUB

NOTRE AMBITION



Favoriser de nouvelles rencontres et les pérenniser, en maillant clubs et réseaux transfrontaliers

en organisant des déjeuners de travail communs.



TERRITOIRE DU HAINAUT Franco-Belge



Valenciennes -Douai - Cambrai - Maubeuge - Saint Amand les Eaux

Mons -Tournai



NOTRE OBJECTIF



Mettre en relation dirigeants et décideurs, issus de préférence de l’univers industriel, qui, lors de déjeuners mensuels, se rencontrent dans le but de développer leur propre business

Nous inviterons régulièrement d'autres réseaux : CJD, Germe, Club 44 à Mons (Belgique), Pole Synéo , Club partenaires du VAFC, etc...



NOS CIBLES



Dirigeants de TPE, PME, Grands Comptes, Décideurs influents du Hainaut Franco-Belge



1er Cercle : Industriels qui fabriquent et qui produisent localement

Métallurgie , Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Sidérurgie, Agro-alimentaire, etc...



2eme Cercle : Sous traitant

Peinture, Logistique, Chaudronnerie, Maintenance industrielle, Ingenierie, Bureaux d'étude, BTP, Recyclage, emballages, énergie, etc...



3eme cercle : Prestataires de service

Banque, Finance, Expert comptable, Informatique, Assurance, Juridique, conseils ...



OBJECTIFS DE MEMBRES :



2013 : 40 membres

2014 : 80 membres

2015 : 120 membres



FORMAT D'UNE REUNION

- Les déjeuners se tiendront le plus souvent dans un salon du Stade du Hainaut (VAFC)

- Un membre du Club prendra la parole pour valoriser son entreprise devant l’assemblée.

- A chaque rendez-vous, un intervenant : une personnalité du milieu sportif, culturel, économique ou politique de la région qui s’exprimera sur un thème.

- Les plans de table sont étudiés afin de rassembler les membres, avec leurs invités, en tenant compte

des souhaits et des affinités de chacun.



QUAND ? 2eme vendredi de chaque mois

CONVIVIALITE ? Par table ronde de 8

INTERVENANTS

Des intervenants de qualité dans des domaines qui touchent les problématiques du dirigeant

Sportifs de haut niveau, politiques, Dirigeants, Journalistes etc...



POURQUOI ADHERER AU HBC ?



- Contribuer au développement de ma région

- Prendre du plaisir

- Etendre et mailler d'autres réseaux

- Développer mon business dans la durée

- Péréniser mes relations

- Rencontrer des décideurs

- Trouver des synergies et des relais de croissance

- Travailler avec les entreprises du Hainaut



ORGANIGRAMME



- Présidente : Véronique Hiolle , Présidente du Directoire de Hiolle Industries

- Président d'honneur : Jean Raymond Legrand , Président du VAFC (Valenciennes Football Club)

- Marraine : Valérie Létard , Sénatrice du Nord, Présidente de la communauté d’agglomération de

Valenciennes Métropole



- Animateurs du Club :

Olivier Bonneval, dirigeant de Perfora Ressources Humaines

Olivier Talbert, dirigeant de la Villa d'Olivier





Contacts : Olivier Bonneval obonneval@hainaut-business-club.fr

Olivier Talbert otalbert@hainaut-business-club.fr