HD-ComM vous propose de développer en ligne votre image, de gérer votre réputation et vos activités sur le web.



Pour ce faire, réseaux sociaux, référencement, veille active, forums, communautés en ligne sont les outils que nous maîtrisons. Nous pouvons nous intégrer à n'importe quelle communauté.



Vous êtes en début d'activité ou en cours d'activité, vous souhaitez amplifier votre portée et maîtriser votre réputation ou trouver de nouveaux clients, créer de nouveaux liens : nous sommes votre solution !



De simples forfaits vont sont proposés afin de vous représenter sur le web :

- Création, gestion, animation des réseaux sociaux

- Création de site web

- Promotion en ligne

- Veille en ligne (communautés, concurrence)

- Évènementiel (préparation, promotion, animation)

- Formation (Réseaux Sociaux, Gestion de l'e-réputation)



Nous vous proposons des solutions innovantes pour aller encore plus près de votre public, par des moyens de communication adaptés à votre cible, en temps réel.



Nous confiez votre réputation en ligne vous garantie tranquillité et pérennité !



Nous pouvons aujourd'hui apporter les bons messages aux bonnes personnes, au bon moments !



