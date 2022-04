HDCE est en mesure de vous aider à faire des choix technologiques selon vos besoins pour simplifier la vie de vos utilisateurs. Nous désirons faire de la technologie un allié en vous proposant des solutions qui vous libèrent de toutes gestions. HDCE peut s’occuper de toutes vos infrastructures, des renouvellements, et plus encore. La majeure partie des entreprises perdent beaucoup d’argent et beaucoup de temps en essayant de contourner nos outils de travail performant. Notre mission : Améliorer vos systèmes informatiques pour une meilleure rentabilité de temps et d’argent.



Nous offrons plusieurs services dont :





Produit cloud héberger



- Service de backup sur Cloud.

- Solutions CRMcloud

- Sharepoint ou content management file HDCE

- Poste de travail et serveur sur Cloud.

- Fournisseur de nom de domaine avec service inclus.

- Service de courriel collaboratif (sur Exchange)

- Office 365 cloud ou on premise

- Service de courriel Pop et Imap.

- Solution Link-File pour l’envoi de fichier volumineux par courriel.

- Smtp Privé pour l’envoi de message en masse. Jusqu’à 1 million par jour par client ( Emarketing plateforme )

- Système anti-spam.

- Service d’infogérance. (Support distant ou sur place.)

- Sécurité WAF , DDOS protections , Système Caching SITEWEB , Load balancing

- Sécurité Informatique Audit

- Solutions cloud héberger autogéré par nos équipes

- Expertise Linux , Microsoft ,Azure , AWS

- Etc….



Vous pouvez consulter notre site web pour plus de détails :Array