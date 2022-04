Après une longue expérience chez Sage : de la Hotline, du service Recherche et Développement (Chef produits Pôle Gestion Commerciale, SCD et partie technique) à Sage Services Pro, j'interviens désormais pour ma propre structure C.I.G pour les déploiements et les accompagnements des solutions Sage 100 :



- Intervention en sous-traitance pour les partenaires revendeurs Sage 100.

- Intervention direct auprès des clients Sage 100.



De l'étude des cahiers des charges, paramétrages, optimisations, développements vb .net des interfaces Windows, des développements SQL, à la gestion complet du projet, je vous invite à me contacter pour tout type d'accompagnements dans vos projets Sage 100.