"Si vous aimez partir à l'abordage, porter un bandeau sur l'oeil, si vos héros se nomment Crochet, Jack Sparrow ou Rackam le rouge..., si n'avez pas peur des têtes de mort et en ornez vos doigts et vos oreilles, ce groupe est fait pour vous".





Avec plus de 300 Concerts passés depuis 2006, Heaven's Colt distille un Rock 'n' Roll Pirate énergique des 6 coins de l'Hexagone jusqu'en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Belgique et même en Russie.





Dotés d'un son Influencé des plus grands noms des 70 - 80's, HEAVEN'S COLT se présente comme alliant l'efficascité des riffs d'AC/DC, la puissance du son de SAXON, et l'énergie débordante d'AIRBOURNE dans des shows toujours plus impresionnants.



Fichtre L'univers très ROCK'N'ROLL du groupe vous parlera tantôt des femmes, de l'ivresse et de la liberté. Électrisant déja régulièrement les concentrations de motards, salles de concerts, festivals en salle ou plein air, et pubs rock'n'roll depuis 2006, HEAVEN'S COLT ne s'arrête jamais de tourner et reviens encore sur les routes pour cette fin d'année 2014 pour prouver, une fois de plus, que le Hard Rock français est encore sur le devant de la scène !Heaven's Colt vient de sortir son deuxième Album "Labour du Vice".



Il travail actuellement sur le troisième, prévu courant 2015. Toute l'équipe vous invite à les découvrir en concert sur leurs nombreuses dates.