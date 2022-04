Heaven Strategy est une agence de conseils en stratégie, marketing, communication et événementiel.



Son ambition : être en mesure de répondre à tous vos besoins d’entrepreneurs, avec comme seule préoccupation constante des résultats à la mesure de votre satisfaction.



Notre spécificité repose sur quatre piliers : une interlocution unique, une offre avec suivi, une éthique de travail et le partage de valeurs.



Que vous fassiez vos premiers pas comme créateurs d’entreprise ou que vous cherchiez à développer vos marchés et accroitre votre notoriété par une présence dans les médias, nous vous assistons pour concevoir une stratégie adaptée à votre problématique et à votre environnement concurrentiel.



Au jour le jour pour des missions ponctuelles ou au long cours, notre savoir-faire allie expertise, créativité et réactivité pour atteindre vos objectifs et vous accompagner sur la voie de l’excellence.



Mes compétences :

Strategie

Juridique et fiscal

Evénementiel/

Marketing

Communication

Gestion de projet