Hebah Ella Pelagie KOFFI

Je travaille dans une creche municipale depuis le 23 octobre 2003 apres un an comme etudiante en fac d'histoire et geo a ABIDJAN puis 2 annèes d'etude a preparer un bts en force de vente j'ai renonce a tout ceci pour faire de la communication puis un an dans le tourisme je suis rentrèe dans la petite enfance par hasard et j'ai accrochè mon travail consiste donc a acceuillir l'enfant et sa famille a contribuer a son bien etre et a son epanouissement en veillant sur sa santè et accroitre son eveil a travers les chants et les livres etc..



Mes compétences :

Curieuse de tout

polyvalente