Hebert NDILANDOGO BINGAH

Titulaire d'un DUT en Mesures Physiques et d'un Master en instrumentation, je suis actuellement technicien métrologie Chez MYLAN.

J'ai en charge la responsabilité de la métrologie sur le site je m'occupe de:



Gérer le parc d'instruments de mesure (environ 1000 instruments)

Gestion de la sous-traitance d'étalonnage d'appareils

Planification des interventions en fonction des contraintes de production

Étalonnage et vérification des instruments de mesure de production et laboratoire (capteur de

température, pression, vitesse, hygrométrie, conductivité, débit, balance, force, dimensionnel...)

Procéder aux calculs d'incertitudes de mesure

Pilote de la fonction métrologie sur le site



Mes compétences :

Essais mécaniques

Contrôle non destructif

Métrologie

Etalonage

Contrôle qualité

Qualité

Résistance des matériaux

Matériaux

Analyse

Instrumentation

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW