Hébrans MICHAEL

Nouveau dans la region et disponible dans l'immédiat, je suis ambitieux, ponctuel, courageux et j'adore être mis à l'épreuve.

Je n'ai pas peur de me salir et suis ouvert a toute proposition de travail dans les alentours de Roanne même dans un domaine complètement différent puisque j'assimile assez vite et reproduit aussi bien que de la façon apprise.



Mes compétences :

Jardinage

Schéma de réseau

Electricité

AutoCAD

Dessin industriel

Câblage

Mise en rayon