Hechlef MOHAMED

- Étude des façades de l'immeuble de bureaux

- Supervision et vérification des calculs statiques et thermiques effectués par des calculateurs

- Réalisation des dossiers de demande d'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx)

- Interlocuteur auprès des bureaux de contrôle et organismes CSTB et CEBTP

- Synthèse des CCTP - Analyse des risques vis-à-vis des utilisateurs (chute, choc, incendie, accès, effraction)

- Dimensionnement de la verrière, façade plissée et passerelle métallique

- Dimensionnement de l'auvent, des verrières et des ventelles

- Dimensionnement des ouvrages de métallerie (escaliers et garde-corps)

- Dimensionnement des façades VEA et des menuiseries vitrées

- Dimensionnement des vitrages et de la structure du pylône d'ascenseur

- D.A.O en métallerie, serrurerie en 2/3D.

- Établir un devis en métallerie serrurerie, menuiseries extérieures (Stabalux, JANSEN ect... ),

- Étudier et réaliser des plans de fabrication d'ouvrages de métallerie serrurerie.

- Etudes et chiffrage par BATIPRIX (SOMEN, VITRY, CLEOME).

- Etudes de prix pour travaux d'entretien et aménagement sur île de France,

Recherche / sélection de prestataires sous traitant, négociation prestations des sous traitants

Vérification des métrés, préparation dossier

Conduite travaux, bilans et réunions de chantier

DESSIN

Réalisation plans SOLIDWORKS 2012 (3D) de métallerie, menuiseries, serrurerie. prototypage et simulation

Plans de fabrication pièces, d’exécution / pièces, serrurerie, visserie/ dimensionnement normatif (ISO / BSI)

Vérification des plans par rapport plan BTP / demande de modification, réalisation / adaptation des plans si possibilité optimisation

Présentation des plans au client / archi / bureau de contrôle

MANAGEMENT

Gestion / contrôle / répartition du travail de dessinateurs selon compétences / spécialités avec échéances

Planification charge et coûts, création pôles de compétences internes

Aide/conseil technique au chiffrage des projets



Mes compétences :

Carpentry

Aluminium

Project supervision

Design

Built metalwork preparation

Strong computer skills

Site supervision

Microsoft Office

Curtain walls

Construction supervision

Construction site

Civil Engineering

CAD/CAM > CAD

Restitution

Xsteel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad