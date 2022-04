Hecht JEAN-LOUIS

BONJOUR,je suis boulanger et concepteur,du panivending.LAURÉAT 2014 du prestigieux concours l’Épine. A l’heure de la désertification de certaines régions, devant l’augmentation des couts des carburants et des charges en général, le concept Pani Vending devient une alternative répondant aux nouveaux modes de vie et attentes des consommateurs c'est un point chaud automatise qui cuit et qui vend des baguettes de pain 24 24 et 7 sur 7



Présentation de l’automate :http://youtu.be/UME-EFVGoak



Avec Pani Vending , il est possible de multiplier les points de ventes et ainsi de générer des ventes additionnelles sans avoir à supporter de lourdes charges supplémentaire



Pour pouvoir implanter le Pani Vending il suffit de pouvoir disposer d’un espace de 1.10 m de large, de 2.20 m de haut et de 2.40 m en profondeur. Ainsi il peut être adossé à une boutique pour compléter l’amplitude horaire de distribution de pain mais il peut également être implanté sur un axe à fort passage, un parking, près d’une usine, d’une cité universitaire, d’un camping ou encore au cœur d’un village dépourvu de boulangerie.







Sur cette surface réduite, vous disposez d’une chambre froide positive pouvant accueillir jusqu’à 120 baguettes précuites pouvant se conserver jusqu’à 72 heures, un four pour la cuisson à la demande, un rayonnage de vente et sur la face visible du public : un écran publicitaire permettant de diffuser votre message publicitaire mais qui peut également recevoir des messages d’autres prestataires, un écran pour l’information du client sur le déroulement de sa commande, le monnayeur et la trappe d’accès à la baguette cuite et à son sachet.

L’approvisionnement de la chambre froide peut se faire à l’aide de la production.du boulanger , Le four cuit une fournée et si les baguettes n’ont pas été achetées au bout d’un certain temps elles sont automatiquement mises à l’écart, ce qui garantit au client acheteur un pain chaud et croustillant ou un pain cuit seulement quelques heures auparavant même en pleine nuit ou lors de la fermeture de la boulangerie.



Cette machine est un véritable petit concentré de technologies puisqu’elle est capable d’assurer elle-même sa maintenance en cas de disfonctionnement.



Pour pouvoir la gérer à distance, il suffit d’avoir une connexion internet et ainsi être informé en temps réel de l’état du stock en chambre froide, du nombre de baguettes cuites …



A partir de 35 baguettes vendues par jour, le concept est rentabilisé sur 5 ans

Une nouvelle façon de distribuer , mais aussi de conquérir de nouveaux marchés ou de fidéliser une clientèle en offrant un pain de qualité artisanale accessible 7/7 j et 24h/24, à un coût qui reste attractif , grâce à ce service de proximité.

voir + rendez vous surArray a bientot



Mes compétences :

Investissement

Vente