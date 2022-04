Hector CASTRO MONTESINOS

Avocat d'Affaires Mexicain, Inscrit au Barreau de Mexico

Installé à Paris depuis 2009



Langues pratiquées: Espagnol, Anglais, Français



Formation:

-LLM Droit Français, Européen et International, Université Paris II Panthéon-Assas, France (2011)

-Master Droit des Affaires, Université Paris I Sorbonne, France (2012)

-Obtention du diplôme d'avocat (Bac+5), Institut Supérieur Technologique de Monterrey, Mexico City (2001)



Développement professionnel :

Spécialiste en Droit des Affaires, Hector Castro débute sa carrière au sein du cabinet KPMG au pôle Department Tax and Legal, puis intègre le Congrès Mexicain en tant qu'avocat conseiller pendant plus de 5 ans.

En France depuis 2009, il acquiert une expérience française dans de grands groupes tels que la Société Générale. En 2011, il crée France Mexico Consulting pour faciliter les échanges et liens commerciaux entre ces deux pays.



Spécialités:

Assistance aux investisseurs internationaux au Mexique et en France

Fusions, acquisitions et Droit de Sociétés

Propriété Intellectuelle

Droit des Contrats

Droit Migratoire



Mes compétences :

Droit des affaires internationales

Droit des affaires

Droit des contrats

Conseil juridique

Droit de la famille

Droit

Défense