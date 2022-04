Héctor DEL OJO

Sérieux, créatif, mon plus grand atout est sans aucun doute ma polyvalence. J’ai en effet reçu une formation complète: aussi bien en urbanisme, qu’en réhabilitation, logements, structures ou construction, formation renforcée par une excellente connaissance des logiciels indispensable au dessin et l’infographie (Autocad, 3D Studio avec Vray, Photoshop...).

Par ailleurs, j’ai acquis une grande expérience professionnelle, je suis donc capable de mener un projet dès son esquisse à sa complète réalisation.



Mes compétences :

Autocad

Photoshop

Office

V ray

3D studio max

Ilustrator

In design

Corel Draw

Sketchup

Urbanisme

Structures métallique et béton armé

Construction

Installations électriques et plomberie