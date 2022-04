Hector NIOGRET

Je souhaite actuellement faire évoluer ma situation professionnelle vers de nouveaux objectifs. Ma formation initiale m’a permis d’acquérir des connaissances techniques dans les domaines du bois, de l’étude et de la réalisation de projets. Dans ce cadre, j’ai aussi abordé des notions clés de gestion financière. De plus, mes années d’expérience en tant que charpentier m’ont fait prendre pleinement conscience des contraintes rencontrées sur le terrain. J’aimerais aujourd’hui lier l’ensemble de ces compétences pour m’orienter vers un métier complet et tourné vers l’avenir.



C’est cette volonté précisément qui m’a orienté vers le métier d’économiste de la construction. Cette perspective semble tout à fait correspondre à mes aspirations puisque les tâches exercées sont variées et exigent à la fois rigueur et sens des responsabilités.



Mes compétences :

Microsoft

Cadwork

AutoCAD