Hector PEREIRA

Nanti d'une expérience commerciale de 11 ans à prospecter, négocier, développer, animer et fidéliser divers réseaux de distribution dans des environnements concurrentiels et techniques. Je suis dynamique, rigoureux, organisé, autonome, adaptable, persuasif, efficace et ayant un excellent sens du relationnel. Suite à la liquidation judiciaire de la société Vivanco France, je suis en recherche active d'un nouveau nouveau Challenge.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel