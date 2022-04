Hector PEREZ-PONCE

De formation initiale ingénieur en électronique et docteur en imagerie médicale, j'ai acquis de l'expérience dans deux principaux domaines :



- Traitement du signal appliqué à l'imagerie médicale (7 ans d'expérience, doctorat et post-doctorats). Mots clés : développement de logiciels, CT, mammographie, CEDM, contrôle qualité, C/C++, JAVA (ImageJ), Visual Basic, Matlab, Mathematica, Python, programmation parallèle (GPU, CUDA), simulation Monte-Carlo, reconstruction 3D.



- Systèmes embarqués. Mots clés : microcontrôleurs (ATMEL, PIC), PDA (Windows Mobile, iPhone)



Mon contrat actuel se terminant en septembre 2012, je recherche un poste, dans la région de Marseille, où je pourrai mettre à profit mes compétences en traitement du signal et de l'image, ou en systèmes embarqués. Mon profil répond aux conditions du statut "jeunes docteurs" pour le CIR.



Mes compétences :

Signal processing

Visual Basic

Matlab

CUDA

Microcontrollers

C/C++

Python

HTML/Javascript