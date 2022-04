1) Mes Activités et compétences:

Préparer les produits, les appareils de mesures et d’analyses.

Élaborer un cahier de charge pour équipements d'analyse physico-chimique.

Préparer, isoler et caractériser des produits dans le domaine physico-chimique.

Préparer, Réaliser et exploiter des analyses physico-chimiques; consigner des résultats et réaliser des études statistiques.

Mettre au point des méthodes d'analyse et assurer les Analyses de contrôle qualité et R&D.



2) Principes: travailler en équipe



3) Les outils d'application

En spectrométrie : RMN, IRTF, Masse, SAA, UV-visible,

En analyse physico-chimique et biologique : Potentiométrie, Titreur automatique (Métrohm et Titralab), Karl Fisher, Dosages (pH-métrique, Conductimétrique, Volumétrique), Focométrie, Diffraction, Fluorescence, PCR quantitative.



4) les logiciels:

Word, Excel, M-MARE, X40, STAR, Chromeleon, Résolution, FIRST, APD-PC, SPSS



5) autres:

Savoir faire en animation sur l'éco-développement,

La sécurité en chimie-biologie

Animateur associatif