Heddaya BADR

Etudier le CPS, les plans et les devis estimatifs et en avoir une connaissance parfaite.

Assister aux réunions de chantier avec le directeur du projet.

Etablir les métrés et décompte.

Classer et tenir à jour les documents internes et externes des projets (plans, études…).

Elaborer avec le DP, le du chef chantier et les chefs d’équipes le planning hebdomadaire.

Assurer quotidiennement le suivi du planning hebdomadaire.

Assister et/ou établir les attachements contradictoires avec la maîtrise d’œuvre.

Elaborer les situations avec les sous-traitants et les faire valider par le directeur du projet.

Suivi et contrôle des travaux sur chantier. Calcul de mètre (seconde d'œuvre et gros œuvre). VRD.

Planning et planification des travaux

.Le suivi de l'avancement (Etudes et Travaux) et l'élaboration des rapports d'activités ;

La coordination entre les différents intervenants sur le projet (BET, Architecte, Bureau de contrôle, Entreprises...) ;









Mes compétences :

coordination

avant métré

vérification des plans

planning générale

Étude de marché

Analyse de données