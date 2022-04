Khalid ELAYSSAOUI

Ma mission consiste à la réalisation des taches suivantes :



- Préparation des avant mètre / mètre d’exécution / préparation de décompte /

devis estimatif.



- Suivie du chantier tout corps d’état



- Conduite et gestion du chantier / assurer la sécurité et la qualité du chantier



- Dessin de différent plan archis et technique, sur Autocad



- Collaborer à l’étude de l’installation de chantier



- Etablissement des plannings sur Ms Project



- Bureautique: Word, Excel, power point.



Mes compétences :

BTP

AutoCAD

Bâtiment

Gestion de projet

Génie civil

Construction

Travail en maquette