Majida BENNANI SBAI

J’ai intégré webhelp en Novembre 2004, j’étais télé conseillère à « Wanadoo » pendant dix mois, puis chargée de déposition dans la cellule d’expertise « Orange ».



En Août 2007, j’ai quitté la production, j’occupais le poste de contrôleur d’infrastructure des sites « Rabat, Fès, Kenitra et Techno polis »



17/12/2010, j'ai commencé mes nouvelles fonctions tans que responsable de transport et de stock dans la même societé WEBHELP.



01/01/2012: Responsable des infrastructures stock et transport à WH



j'ai acquis une très grande expérience dans différents domaine et chaque jour me permet d'avoir de plus en plus d’expérience.