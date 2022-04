Heddoun ANAS

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo où vous trouverez toutes les informations relatives à mon parcours scolaire et professionnel.



Ingénieur en Electromécanique option Maintenance Industrielle, de l’Ecole des Mines de Rabat (ex-ENIM), promo 2015.



J'ai occupé pendant deux ans -2017/2018- le poste d'Ingénieur Production & Maintenance au sein de l'unite Savonnerie & Produits Cosmétiques chez LESIEUR CRISTAL (Groupe Avril).



Actuellement, j'occupe le poste "Chef de Projet Technique & Maintenance" au sein de la Direction des Moyens Généraux chez Société Générale - SGMB (Siège & Réseau des Agences).



Assidu, autonome, rigoureux et désireux de participer à de nouveaux défis, je souhaite investir mes compétences au profit d’une entreprise innovante en vue d’élargir mes qualités relationnelles et de développer mes connaissances techniques.



Mes compétences :

Électromécanique

Gestion de projet

Développement web

Programmation informatique

Infographie

Gestion des risques industriels

Sécurité au travail

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Web design

Maintenance industrielle

Conception mécanique