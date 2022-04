Directeur adjoint du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi MNO ( 145 000 habitants autour de Lambersrat ( Métropole Lille 59) et Responsable Formation de la Mission Locale MNO au sein de l'Association ALPES (35 ETP) qui gère aussi la Maison de l'Emploi MNO.

Principaux centres d'intérêt professionnels: l'Insertion par l'Activité Economique, la Formation, le conseil et l'accompagnement.