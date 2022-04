Passionné depuis le début de mon cursus universitaire par les nouvelles technologies et le marketing, animé par le goût du contact, du défi et par la volonté constante d’innover, j'ai bénéficié d'une bonne expérience professionnelle dans le domaine du marketing offline et online.



Un homme de terrain et de contact, j’ai développé des portefeuilles clients sur plusieurs marchés (Canada-Québec, France, Belgique ,Tunisie) et géré différents comptes clients (banque, établissement publics, cosmétique, agro alimentaire, industrie)



J'ai associé des compétences techniques validées (IT, Marketing online et offline ) à des traits de caractère essentiels (ténacité, conviction, persuasion, charisme, pugnacité, pragmatisme) à la bonne tenue de la fonction de Management de l'Excellence Opérationnelle de mes projets pluridisciplinaires. .



A travers la gestion du quotidien de mon équipe de mon portefeuille client Off Shore, je présente une dimension managériale forte, d’une part, à travers des actions de sensibilisation, de formation et de développement des compétences de mon équipe (moteur de la démarche d’amélioration continue, optimisation des performances techniques et des organisations humaines) et d’autre part à travers l’organisation du travail à distance avec mes clients OFF Shore .



En recherche active de nouvelles opportunité de collaboration et de partenariat, je vous invite à me invite à me contacter pour tout besoin en développement web ou de prestations de consulting en marketing Online et Offline.

Au plaisir de vous contacter.



HEDHLI Hichem

Spécialiste en solutions d'affaires

Directeur d'Agence Mobilcom

Enseignant universitaire ISET Radés

Mobile: + 216 21 27 33 99

Skype: h.hedhli

Mail : h.hedhli@gmail.com



Mes compétences :

Création site web

Web marketing

Référencement

Emailing

Marketing mobile

Management opérationnel

Administration des ventes