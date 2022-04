Hedhli WALID

Je suis Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur en génie rural avec une spécialisation en hydraulique et Aménagement rural, je dispose d’une expérience de plus de 12 ans dans le domaine des études d’aménagements hydro agricoles, des études d’alimentation en eau potable, des projets d'assainissement et de drainage, de conception et de dimensionnement des ouvrages hydraulique, d’assistance technique et encadrement des usagers d’eau,des missions de contrôle et surveillance des travaux et des études d’impact environnementale.



Ma fonction actuelle d’ingénieur hydraulicien - Chef de projet au sein du Bureau d’Ingénieurs Conseils en Hydraulique et Environnement (BICHE) installé à Tunis et responsable des systèmes d’information géographique (SIG) et des bases de données à référence spatiale, faisant suite à un poste d’ingénieur principal puis de chef d’équipe, atteste de mon expérience diversifiée et de ma capacité d’adaptation au milieu environnant.



Dans le cadre de projets de développement hydro agricoles, j’ai assuré, en tant que chef de projet, la coordination générale de l’équipe d’expert, la programmation et le planning des interventions de chaque expert ainsi que le suivi de réalisation des objectifs.



Le long de ma carrière j’ai développé des bonnes relations humaines avec les partenaires des différentes institutions avec lesquelles j’ai travaillé.



Mes solides connaissances dans le domaine des études et de surveillance et contrôle des travaux me permettent d’intervenir individuellement ou chef de mission, sur des projets de Génie Rural en toute zone.



Mes compétences :

COVADIS

ArcGIS > ArcView

EPANET

MapInfo

PLA

LOOP

Aménagement du territoire

Gestion des ressources en eau

Environnement

Assistance technique des usagers de l'eau

Irrigation

Eau et assainissement

Alimentation en eau potable

Aménagement des bassins versants

Système d'information géographique

Conception de stations de pompage

Control travaux