Dans le secteur hôtelier depuis 2002, j'ai eu l’opportunité de travailler au sein de prestigieux hôtels en Tunisie et qui sont respectivement le Renaissance Tunis, le Sheraton Tunis, le Golden Tulip Carthage et le Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse.

En 2011, j'ai intégré le Groupe ACCOR HOTELS pour l'ouverture des 2 hôtels Novotel Tunis et Ibis Tunis en tant que Directeur Marketing & Ventes.



Mes compétences :

Hôtellerie

MICE

Vente

Développement commercial

Management

Tourisme