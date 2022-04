Hédi MAHDOUI

Expérience confirmée en gestion de projet dans différents environnements techniques et fonctionnels.



Missions chez :La Française des Jeux, SANOFI AVENTIS, PEUGEOT SA, MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, OCDE, SNCF, AIR FRANCE, FRANCE TELECOM…



•GESTION DE PROJET : DIRECTION D'EQUIPE DE DEVELOPEMENT, ANALYSE, REDACTION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES - CONDUITE DE PROJET EN ENVIRONNEMENT MICROSOFT



•ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE : CONCEPTION, PLANIFICATION, SUIVI D’AVANCEMENT, DEFINITION DES PROCESSUS DE DEPLOIEMENT



•QUALITE : DEMARCHE QUALITE CMMI, AMELIORATION DE PROCESSUS



•CONCEPTION, REALISATION : DEVELOPPEMENT, TESTS UNITAIRES ET D’INTEGRATION



•ASSISTANCE A REDACTION DE CAHIERS DES CHARGES : AIDE A LA REDACTION DE CAHIERS DES CHARGES, CAMPAGNE D’INTERVIEWS, ANALYSE FONCTIONNELLE



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Conseil

Microsoft Office