Hédi TORCHANI

Fort de 15 ans d’expérience réussie dans le domaine de la logistique et de deux ans en tant que gérant d’entreprise.



Je me suis attaché, tout au long de mon parcours professionnel, à acquérir des connaissances et à développer des compétences, liées au fonctionnement et à l’organisation des entreprises. La négociation et la prise de décision dans mes relations, avec divers interlocuteurs, aussi bien internes qu'externes, me permettent de m'intégrer facilement dans différentes les entreprises.



Dans ce cadre, je suis également capable de répondre aux exigences qu’implique un système de production de qualité et satisfaire ainsi à la demande clients, ce qui me permet d'être rapidement opérationnel et de mener à bien les missions qui me sont confiées.



La connaissance de nouveaux process et la prise de nouvelles responsabilités sont pour moi, un nouveau challenge et autant d'ambitions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des stocks et entreposage

Management opérationnel

Chaine logistique

Transport de marchandises

Gestion et Optimisation des Flux

Gestion des inventaires