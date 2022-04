Www.la-fee-des-saveurs.com



J’ai vécu une carrière professionnelle riche en expérience et en rencontres durant les 15 années où j’ai exercé dans le monde des voyages et de l’événementiel.



Je suis arrivée à un moment où ma profession ne m’épanouissait plus.



J’ai donc décidé de faire une pause pour connaître mes véritables aspirations professionnelles.



C’est alors que la cuisine s’est naturellement imposée à moi.



Je me suis donc lancée dans une formation de CAP en cuisine traditionnelle française au Lycée Hôtelier de Toulouse.



Aujourd’hui s’est riche de mes divers voyages, de mon origine tunisienne et légitimée de mon CAP, que je vous propose une cuisine authentique sincère généreuse aux saveurs d’ailleurs et élaborée à partir de produit frais, sains que j’aurai spécialement choisis pour vous.



Plus que de la nourriture ma cuisine est une fenêtre sur un autre pays avec sa culture, ses rites et l’ensemble de son savoir vivre.



Voilà le sens de ma démarche, envisager la cuisine comme une rencontre qui nous offre l’opportunité d’un vrai instant de partage d’échange authentique.



