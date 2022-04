Hedia BEN SAID

Diplômée de l’école l'Académie grande terre avec Mention très bien et félicitation du jury, je suis architecte d’intérieur à Paris et spécialisée dans l’aménagement d’espaces à vivre, des restaurants, boutiques... Mon intervention consiste à redéfinir un espace en utilisant les volumes, la lumière et les matériaux à partir d’un cahier des charges précis défini avec le client. Le but du projet est double : optimiser l’ergonomie et la fonctionnalité d’un lieu dans un souci d’esthétique.



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Sketch up