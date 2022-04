Hedia BOUGI

Compétences professionnelles:



OS: - Windows 98, Millennium, 2000, XP, Vista, Seven

- Linux Ubuntu, Fedora, Debian

- MAC OS



OS Embarqué: - Cross LFS, Sparc-linux, BuildRoot



OS Temps réel: - Xenomai



Langages: - C, C++, VB, Java

- VHDL

- Tcl/Tk, PHP



Réseau: - ADSL, PPP, DHCP

- VoIP, SIP, RTP, Kamailio



Environnement de développement: - Eclipse, NetBeans

- Visual Studio, CodeBlocks



FPGA: - Grlib, Grmon, Quartus, Tsim, ISE de Xilinx



Divers: - Protel, Orcad, Electronics workbench

- MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle

- Micro-contrôleur PIC

- UML, Mérise