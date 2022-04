Hédia HADJAJ

Accompagnement du changement dans les équipes et les organisations pour améliorer la qualité des actions. Remettre les individus au centre des processus et retrouver le sens des actions collectives. 18 ans d'expérience au service d'acteurs internationaux (associatif et publique).



Qualifications principales:

- Qualité et Suivi-Evaluation projets / programmes, Planification et Evaluation stratégique

- Réalisation d’études et de diagnostics (approches systémiques)

- Animation - Facilitation - Formation (approches participatives et intelligence collective)