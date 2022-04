Hedwige MULTZER O'NAGHTEN

Docteur en archéologie et historienne d’art spécialisée sur le Cambodge, j’accompagne depuis une dizaine d’années des visiteurs proposant des prestations aux amateurs d’histoire, d’art et de civilisations anciennes. Je souhaite aujourd’hui travailler à temps partiel, afin de continuer mes recherches personnelles (je suis chercheur associée, donc non rémunérée, auprès de deux organismes scientifiques dont un au CNRS).



Au cours de ces années d’expérience, je me suis forgée une expérience de haut niveau, et j’ai appris à m’adapter à toutes les situations et toutes les catégories de demandes afin de répondre aux attentes, très diverses, des touristes qui apprécient les voyages culturels.



Je possède un excellent niveau de français, orthographe, rédaction et expression, et des connaissances étendues en histoire et en géographie. J’apprécie tout particulièrement de transmettre des connaissances en éveillant l’intérêt de mes interlocuteurs. Mes années d’accompagnatrice conférencière au Cambodge m’ont appris à trouver le meilleur angle pour expliquer des concepts parfois compliqués et adapter mon discours en fonction des attentes et des capacités des personnes auxquelles je m’adresse.



Compétences : souplesse d’adaptation, capacités de rédaction, sens de l’organisation, transmission des connaissances.





