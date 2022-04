Je suis un homme âgé de 39 ans marié et père de deux enfants.

Fonctionnaire du ministère de la santé du TOGO,j'habite et travaille actuellement à Lomé la Capitale du TOGO.

J'aime le foot,le jogging,la musique, les informations scientifiques et sportives surtout télévisées,les films,et bonne cuisine

Je suis ouvert à toute discussion constructive



Mes compétences :

Épidémiologie

Evaluation des Projets

Informatique

Santé

Santé communautaire

Supervisions