Heiani FRÉBAULT

Je suis créatrice de Bijoux, je présente, mes créations sur mon Facebook: Heiani Créations, je ne fais que des pièces uniques ou collections limitées. J' ai organisé plusieurs défilé de mode en association avec des hôtels de Tahiti ainsi que des boutiques. Je suis actuellement à la recherche de points de vente à l'étranger, j'ai passé 3 accord pour des ventes en France en dépôt vente.



Mes compétences :

Ouverte et communicative

Autodidact

Persévérante et honnête

Motivée et combative

Créative et ayant le sens de l'initiative