Heidi ASSI

Attachée de presse indépendante cumulant 7 ans d'expérience dans les relations presse et publiques en agence et chez l'annonceur, je vous propose mon savoir-faire afin de vous accompagner dans votre mission d'optimisation d'image et de visibilité de votre activité dans les médias (presse écrite, Tv, radio, internet).



Animée par des valeurs d'audace, d'esprit d'équipe, de culture du résultat et de professionnalisme, je considère les relations avec la presse et des prescripteurs d'information révéler davantage d'une réelle capacité de persuasion et donc d'influence positive, que de la simple action de diffusion de l'information.



Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, créativité et anticipation définissent aujourd’hui ma valeur ajoutée.



Imaginer des contenus à forte valeur ajoutée, créer l'évènement autour des marques et leurs valeurs, valoriser leurs engagements, mais aussi mettre en avant les hommes et les femmes passionnés par leur métier, sont autant d'axes de communication concrets que je propose aux petites et moyennes entreprises dynamiques et innovantes résolument tournées vers l'avenir.



Mes compétences :

Community management

Marketing

Communication