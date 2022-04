Réactive, méthodique et à l'écoute des autres, mes collaborateurs ont toujours apprécié mon sens de l'initiative et ma rigueur professionnelle. Au quotidien je place l'éthique et le relationnel au coeur de mes priorités.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Conseil

Communication

Commercialisation

Art

Marketing

Evénementiel

Sport

Management opérationnel

Prospection