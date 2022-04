Avis aux personnes à la recherche d'une opportunité professionnelle :



Mon cabinet, au sein duquel j'évolue depuis 11 ans maintenant, recrute plus de 100 consultants AMOA en 2017.



Du coup si le fait d'évoluer dans un cabinet convivial et à taille humaine vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé.



À pourvoir : CDI et stages de fin d'étude