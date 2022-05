Pierre FEYSSAGUET

Passionné de développement informatique depuis toujours, je suis aujourd'hui en charge de l'équipe de développement du BackOffice pour la société GrosBill.com, acteur majeur du e-commerce en France depuis plus de 15 ans.

Ma mission consiste en la maintenance du système informatique ainsi qu'aux évolutions, ce qui m'amène à toucher à toutes sortes de domaines : solutions de paiement, gestion logistique des entrepôts et magasins, expéditions des colis pour la VPC, gestion de la facturation et de la comptabilité, gestion du pricing, vente des produits sur différents marketplaces...



Mes compétences :

Php

Mysql

Linux

Java

JavaScript

HTML

XML

CSS

WebServices