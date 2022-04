Heidi PUGNIET-BOECK

De formation en commerce international, spécialisée en marketing et communication, je suis bilingue franco-allemand et parle également anglais et espagnol.

Après une riche expérience dans différents secteurs, en France et à l'étranger, j'ai suivi mon conjoint à Mulhouse.

En poste chez FH Orthopedics en tant que Commerciale sédentaire export, je contribue au développement international de l'entreprise qui conçoit, fabrique et vend des prothèses orthopédiques dans le monde entier.



Mes compétences :

Administration site web

Gestion de projet

Traduction

Relations Presse

Newsletter

Organisation d'évènements

Relations clients

Création de supports de communication