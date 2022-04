Heike SPENGLER

•Certifiée Black Belt Lean Six Sigma avec 10 ans d’expérience en gestion de projets et de programmes.



•Une expérience de 19 ans chez Hewlett Packard dans différents postes et départements.



•Certifiée formateur de Green Belts Lean Six Sigma (Formation de 400 « Green Belts »)



•Expérience en gestion de projets et de programmes en Europe, en Asie et mondialement.



•Connaissance élargie des activités de PMO (Project Management Office), incluant des projets stratégiques et la planification de programmes transverses à plusieurs départements. Sélection de projets, analyse de coûts et de bénéfices, planification de ressources, analyse de résultats…



•Expertise dans la gestion de la chaine logistique (Supply Chain Management) en gérant des projets d’amélioration de bout en bout.



•Capacité à gérer une équipe (6 collaborateurs). Expérience de la direction d’équipes multi-pays et multi-continents en Asie, Europe, Amérique du Nord et Australie.



•Compétences dans la gestion des problèmes, des risques, dans les rôles de facilitateur et de modérateur et une forte capacité à communiquer.



•Connaissance fonctionnelle des processus « front et backend » acquis à la suite d’expériences professionnelles dans les équipes des achats, de la production, de la gestion des commandes, du support, du marketing et de la vente pour des clients finaux ou B to B.



•Capacité à communiquer efficacement et à travailler aux différents niveaux de l’organisation allant des directeurs aux équipes opérationnelles





Langues

• Allemand: langue maternelle

• Anglais: bilangue

• Français: courant

• Espagnol: notion