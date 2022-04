Emmanuel TROUVE

Stratégie digitale - Direction de projets digitaux à l'international - Management de ressources digitales



Expertises :

- Conseil digital stratégique, technique, fonctionnel, organisationnel

- Transformation digitale des entreprises et accompagnement du changement

- Management et recrutement de ressources digitales (marketing / communication / IT)

- SEO / SEM

- Stratégie réseaux sociaux internationale

- Gestion de plateforme de marque globale, communication interne/externe

- Conception et gestion d'écosystèmes web, intranet au niveau mondial

- Publicité digitale



Plateformes et outils :

- Microsoft SharePoint 2007-2010 - My Site

- Jira

- HP Quality Center

- WordPress

- Drupal

- Balsamiq

- PhoneGap - Cordova

- Office, MS Project



Mes compétences :

SEO

Gestion de projet

Communication

Web

Marketing