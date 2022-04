Heilder LOEMBA

Identité

LOEMBA Heilder Ulrich Lauchée

Date de naissance : 22/12/1986

Situation de famille : Célibataire Père d’un enfant (01)

Tél : 01 990 77 49 | Email : heilderloemba@gmail.com

Situation Géographique : CONGO/Pointe-Noire, Tié-Tié (35 rue Mbambama)



Capacités

Capacités d’analyse, de diagnostic et de synthèse en vue de résoudre un problème

Passionné par le développement durable et les nouvelles technologies

Esprit d’Equipe et logique, sens de l’observation de l’innovation et d‘adaptabilité

Aptitude à travailler sous pression

Le sens du travail en équipe et des relations humaines

Les responsabilités ne me font pas peur, la capacité de m’organiser pour gérer le quotidien de l’exploitation et être pragmatique.

J’aimerais intégrer votre société pour mettre en application mes connaissance et contribue au bon rendement de l’entreprises.