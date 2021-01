Kamel KEBAILI

De formation techniques en maintenance des systèmes mécaniques automatisés.

Mon parcours professionnel technicien instrumentiste ou supervision technique ou commissioning..

Avec un excellent relationnel et contact humain , j'ai travailler sur des contrats de travaux

neuf et contrat maintenance d'usines

Des activités a l'étranger sur plate forme pétrolière et en brousse ( résident ou rotation).

J'etudie toute propositions de travails ou missions en Europe ou à l'étranger...

je me tiens a votre disposition pour tous compléments d'informations......



Cordialement



Mes compétences :

Serrurerie

Climatisation

Instrumentation

Electrotechnique

Supervision de chantier