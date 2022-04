Charles GUILLOU

Détenteur d'un BTS CIRA et d'une solide expérience dans l'instrumentation et

l'exploitation de réseaux fluides, après six années d'expérience au centre spatial guyanais

je souhaiterait consolider mon expérience et acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de l'industrie.

Par la suite j'ai intégrer le CERN en temps qu’opérateur cryo disposent dorénavant de solides compétences sur les installations cryogéniques j'ai également pris en charge la gestion de l’inventaire Hélium pour le LHC.



Mes compétences :

Instrumentation supervision et contrôle

atex

EPI

Anglais

Cryogénie