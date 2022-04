Charles GUILLOU

J’ai forgé mon expérience commerciale lors de 4 ans en qualité de technico-commercial dans le domaine du béton prêt à l’emploi. Ce poste m'a permis de développer mes compétences en terme de prospection, négociation et gestion de la relation client. Particulièrement intéressé par le développement de nouveaux business et de nouvelles solutions. J'ai eu l'occasion au travers de mes formations mettre en place les outils d'analyse de l'environnement.



Homme de challenge, rigoureux, ouvert, aimant le travail en équipe, avide de nouveaux défis.

Passionné de golf et de nautisme, j'ai pratiqué le football en club pendant 17 ans.



Mes compétences :

Microsoft Project

Customer Relationship Management