Charles LE GUILLOU

Prospection, qualification des besoins, négociation et closing, la quadrature du cercle de mon quotidien. La maîtrise de mon portefeuille et l'écoute active de mes clients me permettent d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Le sens du client, le respect des process entreprise et mon esprit d'initiative garantissent la pérennité de mon activité.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Informatique de gestion