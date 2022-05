Tony DELPLACE

Dynamique, sérieux, autonome, réactif et motivé, avec 18 années d'expérience dans le domaine de l'industrie lourde, je suis en mesure de vous apporter mon savoir faire et mes compétences sur tous types de maintenances et travaux neufs.

Capable de gérer une équipe avec un très bon état d'esprit.



Mes compétences :

Diriger un projet dans son ensemble

Connaissance du terrain

Travaux neufs

Maintenance industrielle

Raccordements Haute Tension

Machines tournantes

Dynamique

Ponctuel