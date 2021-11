Marc LOOTS

-Analyse des équipements et des pièces détachées

-Analyse des évolutions référentielles

-Définition et Analyse des référentiels associés à ces équipements et pièces détachées

-Etablissement des gammes de maintenance à partir de la documentation constructeur

-Définition des critères techniques d'acceptabilité

-Définition de la périodicité de la maintenance

-Définition des matériels et des équipements impactés

-Mise à jour des gammes et/ou périodicité des maintenances

-Définition des critères techniques pour l'expertise

-Intégration dans la GMAO client (connaissances du SdIN : EAM et ECM)