Sharmila COUROUSSE

ENTREPOSE SERVICES (NUMRS) est une centrale d'achats à l'Export, filiale d'Entrepose-Contracting (Groupe VINCI), spécialisée dans les achats industriels pour les projets ou sites de production, plates-formes pétrolières, FPSO.



Nous gérons le sourcing, les achats, la logistique (groupage, emballage par notre filiale AMT , transport, douane) pour des grands groupes Industriels de l'Oil & Gas, du BTP, carrières, mines, agroalimentaires, énergie et l'automobile.



Notre force d’achats: plus de 5000 fournisseurs utilisés et benchmarkés via notre réseau international de 80 acheteurs dans nos filiales en France, USA (Houston), Roumanie, Maroc, Dubaï, Corée, Angola, Brésil, Inde, Chine, Singapour. nos agents dans les pays africains (Congo, Cote d'Ivoire, Cameroun).



Nous Assurons des missions de projets Achats pour des clients souhaitant élargir leur sourcing à l’international, identifier et qualifier de nouveaux fournisseurs. Lancer des consultations, négocier et passer des commandes pour compte, en gérant tous les aspects contractuels dans le respect des spécifications, cahier des charges et normes du client.NUMR-S propose des services couvrant l'ensemble de la supply-chain des industries énergiques.

- Procurement. Cœur de notre métier, nous répondons aux besoins en matériel (de la simple pièce détachée aux équipement lourds) nécessaire à au fonctionnement des sites de production d'énergie (essentiellement pétroliers). Nous proposons à nos clients des solutions de groupages d'achats et leur faisons bénéficier de notre réseau de fournisseurs et de notre force de négociation.

- Gestion de projets. Nos équipes interviennent des études amont pour la définition du matériel aux phases de commisionning.

- Assistance technique. Nous proposons des solutions clefs en main selon les cahiers des charges de nos clients.





